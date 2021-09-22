AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, "Paris İklim Anlaşması Meclis'in en önemli başlangıç işlerinden olacak. İmzalarımız tamamlandı. Muhalefetle de görüşeceğiz. Meclis’e en kısa sürede arz edip geçireceğiz. En hızlı şekilde geçirmeyi planlıyoruz" dedi.