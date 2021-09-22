Siyaset AK Parti'den 'Paris İklim Anlaşması' açıklaması: Meclis’e en kısa sürede arz edip geçireceğiz
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AK Parti'den 'Paris İklim Anlaşması' açıklaması: Meclis’e en kısa sürede arz edip geçireceğiz

Siyaset

AK Parti'den 'Paris İklim Anlaşması' açıklaması: Meclis’e en kısa sürede arz edip geçireceğiz

'Paris İklim Anlaşması Meclis'in en önemli başlangıç işlerinden olacak.' diyen AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, 'İmzalarımız tamamlandı. Muhalefetle de görüşeceğiz. Meclis’e en kısa sürede arz edip geçireceğiz.' diye konuştu.

22 Eylül 2021, Çarşamba 16:35 Son Güncelleme:
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AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, "Paris İklim Anlaşması Meclis'in en önemli başlangıç işlerinden olacak. İmzalarımız tamamlandı. Muhalefetle de görüşeceğiz. Meclis’e en kısa sürede arz edip geçireceğiz. En hızlı şekilde geçirmeyi planlıyoruz" dedi.

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