Siyaset AK Parti'den Rum yönetiminin skandal kararına tepki

AK Parti'den Rum yönetiminin skandal kararına tepki

Siyaset

AK Parti'den Rum yönetiminin skandal kararına tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Rum yönetiminin skandal kararına sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

08 Eylül 2021, Çarşamba 18:28 Son Güncelleme:
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Çelik şu ifadeleri kullandı:

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi yetkililerinin bir ders kitabından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anlatıldığı sayfanın yırtılması talimatını vermesi, Rum kesimi yöneticilerinin Atatürk’ün temsil ettiği değerlerimize düşmanlığının ifadesidir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Atatürk'e ve Atatürk nezdinde Türk milletine yapılan bu saygısızlığı kınıyoruz. Bu düşmanca tutum, Atatürk'ün temsil ettiği "yurtta sulh, cihanda sulh" yaklaşımına karşı çağdışı bir yaklaşımdır.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi yetkililerinin bu barbarca yaklaşımı Kıbrıs Türkleri ile birlikte yaşama iradesi noktasındaki tahammülsüz yaklaşımlarının da açık göstergesidir.

Savaşta yenik düşen Yunanistan lideri Venizelos'un 1934'te savaşın galibi Mustafa Kemal Atatürk'ü Nobel Barış Ödülü'ne aday göstermesi tarihi bir gerçektir. Yunan ve Rum liderlere bu tarihi mirası hatırlatıyor ve yüzleşmeye davet ediyoruz.

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