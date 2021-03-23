Siyaset AK Parti'den son dakika kadına şiddet açıklaması

AK Parti'den son dakika kadına şiddet açıklaması

Siyaset

AK Parti'den son dakika kadına şiddet açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den kadına şiddetle ilgili son dakika açıklaması geldi

23 Mart 2021, Salı 14:32 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıklamasında, 'Bir tek kadının dahi şiddetle yüz yüze gelmediği vakte kadar durmadan, daha fazla çalışmaya devam edeceğiz' dedi.

Bakan Gül'ün açıklamaları şöyle;

Attığımız adımların ötesinde kanuni düzenlemeleri en kısa zamanda yapma hususunda her türlü çabayı ortaya koyacağız.

İlgili Haberler
Koronavirüsle boğuşurken yeni küresel tehdit kapıda: Kum kıtlığı


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Destek mi köstek mi?
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Dosta gurur düşmana korku
Hakan Çelik
Erkut Can
Aleyküm selam, Bu ne güzel kelam
Erkut Can
Murat Gülderen
Güzellik cepte
Murat Gülderen
Murat Çelik
Pandemide acı bir bilinmeyen
Murat Çelik
Rauf Tamer
Yazarımız yıllık izinde
Rauf Tamer
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'ndan AYM'ye başvuru