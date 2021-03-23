AK Parti'den son dakika kadına şiddet açıklaması
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den kadına şiddetle ilgili son dakika açıklaması geldi
23 Mart 2021, Salı 14:32 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıklamasında, 'Bir tek kadının dahi şiddetle yüz yüze gelmediği vakte kadar durmadan, daha fazla çalışmaya devam edeceğiz' dedi.
Bakan Gül'ün açıklamaları şöyle;
Attığımız adımların ötesinde kanuni düzenlemeleri en kısa zamanda yapma hususunda her türlü çabayı ortaya koyacağız.
BUNLARI DA OKUYUN