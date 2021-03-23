Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıklamasında, 'Bir tek kadının dahi şiddetle yüz yüze gelmediği vakte kadar durmadan, daha fazla çalışmaya devam edeceğiz' dedi.

Bakan Gül'ün açıklamaları şöyle;

Attığımız adımların ötesinde kanuni düzenlemeleri en kısa zamanda yapma hususunda her türlü çabayı ortaya koyacağız.

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