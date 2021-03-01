AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç ve partisinden 21 milletvekilinin imzasını taşıyan Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına sunuldu.

TBMM Başkanlığına sunulan kanun teklifiyle, kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları ile son dönemde vatandaşlardan gelen taleplerin karşılanması amacıyla çeşitli konularda kanuni düzenlemelerin hayata geçirilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda 7 farklı kanunda değişiklik yapılırken, söz konusu kanun teklifiyle; 1950-1951 yıllarında Seyhan Nehri’nin seddelerinin yapımı sırasında tahliye edilen vatandaşlar ve Akşehir Gölü’nün kıyı kenar çizgisinin farklı tarihlerde değiştirilmesi sonucunda mağdur olan vatandaşların mülkiyet sorunlarının çözülmesi amaçlanıyor. Teklifle ayrıca; nakil esnasında yakalanan küpesiz buzağı, kuzu ve oğlaklar ile gebe hayvanların kesime sevk edilmesi uygulamasına son verilmesi, mobil telefon kapsama alanının ve internet hizmeti altyapılarının yaygınlaştırılmasını teşvik edecek düzenlemelerin yapılması, 15 Mart 2020 tarihinden sonra ihalesi yapılmış ancak uygulama sözleşmesi imzalanmamış yap-işlet-devret projelerine ilişkin olarak özel bütçeli kuruluşun yanında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının da borç üstlenim anlaşmasında taraf olmasının sağlanması, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanındaki alan kılavuzlarının görev yapmaya devam edebilmelerine yönelik düzenleme yapılması, TCDD ve TCDD Taşımacılık A.Ş.’nin bütçelerinin hazine tarafından desteklenmesine devam edilmesi amaçlanıyor.

AA