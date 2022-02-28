AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından Ukrayna'da yaşayan Türk vatandaşlarına çağrıda bulundu. Çelik vatandaşların saat 15.00'e kadar Harkiv tren garına ulaşmaları gerektiğini belirtti. Öte yandan Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği'nden de peş peşe açıklamalar yapıldı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 5. gününde Türkiye'den bölgede yaşayan Türk vatandaşlarıyla ilgili bir son dakika çağrısı geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye Cumhuriyeti Kiev Büyükelçiliği tüm ihtiyaçlar için görev başında olduğunu belirterek, 'Tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkma yasağı başlamadan önce güvenliklerine azami dikkat göstererek saat 15.00’e kadar Harkiv tren garına ulaşmaları gerekmektedir.' dedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sözcü Çelik şunları söyledi; Ukrayna’daki vatandaşlarımızın dikkatine: Bugün (28.02.2022) saat 20.00’de Harkiv’den Romanya sınırı yakınındaki Çernivtsi şehrine sadece vatandaşlarımızı tahliye etmek amacıyla tahsis edilen bir tren hareket edecektir.

Türkiye Cumhuriyeti Kiev Büyükelçiliği tüm ihtiyaçlar için görev başındadır... Tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkma yasağı başlamadan önce güvenliklerine azami dikkat göstererek saat 15.00’e kadar Harkiv tren garına ulaşmaları gerekmektedir.

KiEV BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDEN PEŞ PEŞE AÇIKLAMALAR

Büyükelçilikten yapılan açıklamada da, 'Değerli vatandaşlarımız, Bugün (28.02.2022) saat 20.00’de Harkiv’den Romanya sınırı yakınındaki Çernivtsi şehrine sadece vatandaşlarımızı tahliye etmek amacıyla tahsis edilen bir tren hareket edecektir. Tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkma yasağı başlamadan önce güvenliklerine azami dikkat göstererek saat 15.00’e kadar Harkiv tren garına ulaşmaları gerekmektedir. Önemle duyurulur.' denildi.

Büyükelçiliğin bir diğer açıklamasında ise şu ifadelere yer verildi;

Bugün (28.02.2022) saat 19.00’da Kiev’den Romanya sınırı yakınındaki Çernivtsi şehrine sadece vatandaşlarımızı tahliye etmek amacıyla tahsis edilen bir tren hareket edecektir. Tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkma yasağı başlamadan önce güvenliklerine azami dikkat göstererek en geç saat 18:00’e kadar Kiev tren garına ulaşmaları gerekmektedir. Önemle duyurulur.



