Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı tarafından boğazı kesilerek öldürülen gıda mühendisliği bölümü mezunu Şebnem Şirin'in, ayrılmak istediği için çıkan tartışma sonrası hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Saat 06.00 sıralarında yaşanan olay sonrası Zıbıncı'nın çağırdığı ağabeyinin apart daireye gelip, polise ihbarda bulunduğu öğrenildi. Dairede polisin yaptığı incelemede iki ayrı kanlı meyve bıçağının bulunduğu belirtildi.

Elinden hafif şekilde yaralanan Zıbıncı'nın kavga sırasında Şirin'i önce yüzünden ardından da boğazından bıçakladığı öne sürüldü.

EMNİYET'TE

Kaleiçi Çarşısı'nda bir altın toptancısında işçi olarak çalışan Furkan Zıbıncı'nın Şebnem Şirin'in evine aralıklarla gidip kaldığı, olayın ardından kaçarken polis ekipleri tarafından yakalandığı ve emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Furkan Zıbınkıcı'nın "cinsel istismar, gasp, trafik güvenliğini tehlikeye sokma" gibi suçlardan 6 ayrı kaydının bulunduğu da ortaya çıktı.

ŞEBNEM ŞİRİN ÜNLÜ İŞ İNSANININ TORUNU ÇIKTI

Şebnem Şirin'in Denizli'de bir şarapçılık şirketinin ortağı Fevzi Tokat'ın torunu olduğu öğrenildi.

Pamukkale Şarapları Satış ve Pazarlama Direktörü Selda Tokat, yeğeninin ölüm haberini, sosyal medyadan şöyle paylaştı:

"Yeğenimi kaybettik. Yeğenimi sevgilisi boğazını keserek öldürdü. Çok üzgünüm. Dünya güzeli yeğenim 23 yaşındaydı. Yazacak gücüm yok. Bir gencecik Şebnem, bir gözü dönmüş canavar tarafından katledildi."

Şebnem Şirin ile ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama geldi.

Ömer Çelik'in açıklamaları şöyle:

Kadına şiddet insanlığın inkarıdır. Her kadın cinayetiyle insanlık yok oluyor. Şebnem Şirin’e Allah'tan rahmet diliyoruz. Kaybettiğimiz her can canımızı yakıyor. Kadınların maruz kaldığı şiddet ise tüm canları kahrediyor.

Kadına dönük şiddetle mücadele her alanda daha güçlü sürmelidir. Daha yoğun müacadele etmeliyiz. Bu tek boyutlu değil toplumun toplumun tüm kesimlerinin ortak mücadelesidir.