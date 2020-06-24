AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, TBMM'de yeni kanun teklifi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Muş'un açıklamaları şöyle:

Sigara firmaları

Bugün vereceğimiz kanun teklifi 34 maddeden oluşuyor. Amacımız illegal satışın önüne geçmek.

Türkiye'de üretim yapan sigara fabrikaları, firmaları var. Tütünün belli kısmını Türkiye'den bir kısmını yurtdışından getirmekteler. Bu anlamda bir düzenleme yapıyoruz. Sigara fabrikaları kullandıkları tütünün yüzde 30'unu Türkiye'de üretim zorululuğu, Türkiye'den temin etme zorunluluğu getiriyoruz.

Gıdada hile düzenlemesi

Tarım arazisine izinsiz yapıya büyük ceza yolda. Amacımız tarım arazilerinin korunmasını sağlamak.

Taklit ve tağşiş ile ilgili cezaları artırıyoruz. İlgili cezalar 500 bin TL'ye kadar çıkarılacak.

Hobi bahçeleri

Herhangi bir hukuki tarafı yok. Ceza vardı, bu cezayı ağırlaştırıyoruz. Cezayı kestikten sonra 2 ay bir süre veriyoruz, burayı düzeltin, tarım toprağını tekrar kazandırın diyoruz. Bunu yapmaları halinde 3 kat ceza uygulanmayacak ve yıkım işlemi ilgililer tarafından gerçekleştirilmeyecek. Bunu yapmamaları halinde hem ceza 3 kat ceza artırılarak uygulanacak hem de belediyeler, il özel idareler devreye girmek suretiyle yıkılacaktır.

İzmir'e bayrak-para tartışması

CHP'nin bu açıklaması çok talihsiz ve tehlikelidir. CHP yönetimi bu sözlerle ilgili açıklama yapmalı.

CHP bu açıklamalarla ilgili bir müeyyidede bulunmuyorsa, HDP'nin sinsi planlarına ana muhalefet partisinin hizmet ettiğini, bu birlikteliğin pekiştirilmesi adına atılan adım olarak değerlendiriyoruz.

Barolarla ilgili düzenleme

Kanun teklifi son aşamada. İçerik açıklanacak.