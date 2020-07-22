AK Parti'den Yunistan'ın Ayasofya açıklamasına sert tepki: Bilgisizliktir
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yunanistan'ın Ayasofya'nın ibadete açılması kararı işle ilgili Türkiye'yi hedef alan açıklamalarına tepki gösterdi.
22 Temmuz 2020, Çarşamba 16:16 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
AK Partili Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
''Cumhurbaşkanımızın Ayasofya Camii kararı sonrasında Yunanistan yine her türlü kara propagandaya başvuruyor. Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakelarpulu’nun Türkiye’yi hedef alan açıklamaları tarih bilgisi ve hukuk bilgisi yoksunluğunun göstergesidir.
Avrupa’da başkentinde tek bir camiinin bulunmamasıyla nam salan Yunanistan’ın Cumhurbaşkanı’nın, Ayasofya’yı konu ederek dini hoşgörüden söz etmesi tam bir çifte standart örneğidir... Yunanistan dini hoşgörü konusunda en temel kriterleri karşılamayan bir ülkedir.
BUNLARI DA OKUYUN