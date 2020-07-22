AK Partili Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

''Cumhurbaşkanımızın Ayasofya Camii kararı sonrasında Yunanistan yine her türlü kara propagandaya başvuruyor. Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakelarpulu’nun Türkiye’yi hedef alan açıklamaları tarih bilgisi ve hukuk bilgisi yoksunluğunun göstergesidir.

Avrupa’da başkentinde tek bir camiinin bulunmamasıyla nam salan Yunanistan’ın Cumhurbaşkanı’nın, Ayasofya’yı konu ederek dini hoşgörüden söz etmesi tam bir çifte standart örneğidir... Yunanistan dini hoşgörü konusunda en temel kriterleri karşılamayan bir ülkedir.

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