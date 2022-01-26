Siyaset AK Parti'li Bozdağ: Millet İttifakı, 3'üncü ittifakı kurduruyor

AK Parti'li Bozdağ: Millet İttifakı, 3'üncü ittifakı kurduruyor

Siyaset

AK Parti'li Bozdağ: Millet İttifakı, 3'üncü ittifakı kurduruyor

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, 'Millet ittifakı, 3'üncü ittifakı kurduruyor. 3'üncü ittifak, Millet İttifakı’nın seçim stratejisinin bir parçasıdır' dedi.

26 Ocak 2022, Çarşamba 12:12 Son Güncelleme:
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AK Parti'li Bekir Bozdağ, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, siyasette 3'üncü ittifak arayışlarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Bozdağ, "Millet İttifakı, 3'üncü ittifakı kurduruyor. 3'üncü ittifak, Millet İttifakı’nın seçim stratejisinin bir parçasıdır. Esasında Millet İttifakı ile 3'üncü ittifak aynı ittifaktır. Farkları; sadece adları ve amblemleridir. 3'üncü ittifak, Türk halkını aldatmaya dönük danışıklı yeni bir siyasi muvazaadır. Muvazaalı siyaset, ikiyüzlü siyasettir ve siyasi ahlaktan yoksundur. Türk halkı; ikiyüzlü insanları, ikiyüzlü siyaseti ve ikiyüzlü siyasetçileri sevmez ve seçmez. 3'üncü ittifak projesiyle Millet İttifakı’nın hedefleri; giden oyları durdurmak, giden oyların 3'üncü ittifaka gitmesini sağlamak, alamayacakları kimi oyları 3'üncü ittifakta toplamak, HDP ile fiili ittifak kamburundan kurtulmak, seçimi ikinci tura bıraktırmak olabilir mi?" ifadelerini kullandı.

Besti KARALAR / DHA


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