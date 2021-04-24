AK Parti Sözcüsü Çelik, ABD Başkanı Biden’in açıklamalarına Twitter’dan cevap verdi. ABD Başkanı Biden’ın, 1915 yılında Osmanlı Devleti’nde yaşanan olaylar hakkında tarihi ve hukuki dayanaklardan yoksun ve asılsız iddialarını esas alan açıklamasını hiçbir suretle kabul etmediklerini ve şiddetle kınadıklarını kaydeden Çelik, "Biden’ın bu açıklamayı Ermeni fanatik çıkar gruplarını memnun etmek için yaptığı, bölge barışını ve normalleşmeyi dikkate almadığı anlaşılmaktadır" açıklamasında bulundu.

’OLASI NORMALLEŞMEYİ ZAYIFLATMIŞTIR’

Türk- Amerikan iş birliğinin en ileri düzeyde olması gereken bir dönemde Biden’ın açıklamasının, ikili ilişkileri sarstığını belirten Çelik, "NATO dayanışmasına zarar vermiş ve bölgede olası bir normalleşme ihtimalini de zayıflatmıştır. Normalleşme, Biden açıklaması ile sabote edilmiştir. Bize göre bu mesele tarihçilerin ve bilim insanlarının tartışması gereken bir konudur.

Sayın Cumhurbaşkanımızın arşivlerin araştırmacılara açılması ve tarihçilerin vereceği karara uyalım çağrısı da ortadadır. Biden açıklaması tarihsel dayanağı olmayan bir açıklamadır. Bu açıklama, Türk-Amerikan ilişkilerini sabote etmeye çalışan çevrelere destek veren bir açıklama olmuştur. Bu açıklamayı şiddetle reddediyoruz, şiddetle kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

DHA