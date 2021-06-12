Türkiye AK Parti’li Çelik: Sivilleri ve hastaneyi hedef alan bu saldırıyı lanetliyoruz

AK Parti’li Çelik: Sivilleri ve hastaneyi hedef alan bu saldırıyı lanetliyoruz

Türkiye

AK Parti’li Çelik: Sivilleri ve hastaneyi hedef alan bu saldırıyı lanetliyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, terör örgütü PKK/YPG tarafından Afrin şehir merkezi ve Şifa Hastanesine düzenlenen saldırıyla ilgili, "Masum sivilleri ve hastaneyi alçakça hedef alan bu saldırıyı lanetliyoruz" dedi.

12 Haziran 2021, Cumartesi 22:17 Son Güncelleme:
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AK Parti Sözcüsü Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Afrin’de Şifa Hastanesini hedef alan ve çok sayıda sivil Suriyeli kardeşimizin ölümüne ve yaralanmasına neden olan YPG/PKK insanlık düşmanı bir terör örgütü olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. DEAŞ terörüne karşı YPG/PKK terörünü desteklediğini söyleyen ülkelerin bu desteğe son verme zamanı gelmiştir ve dahi geçmektedir. Masum sivilleri ve hastaneyi alçakça hedef alan bu saldırıyı lanetliyoruz" dedi.

DHA

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