AK Parti’li Çelik: Sivilleri ve hastaneyi hedef alan bu saldırıyı lanetliyoruz
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, terör örgütü PKK/YPG tarafından Afrin şehir merkezi ve Şifa Hastanesine düzenlenen saldırıyla ilgili, "Masum sivilleri ve hastaneyi alçakça hedef alan bu saldırıyı lanetliyoruz" dedi.
12 Haziran 2021, Cumartesi 22:17 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
AK Parti Sözcüsü Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Afrin’de Şifa Hastanesini hedef alan ve çok sayıda sivil Suriyeli kardeşimizin ölümüne ve yaralanmasına neden olan YPG/PKK insanlık düşmanı bir terör örgütü olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. DEAŞ terörüne karşı YPG/PKK terörünü desteklediğini söyleyen ülkelerin bu desteğe son verme zamanı gelmiştir ve dahi geçmektedir. Masum sivilleri ve hastaneyi alçakça hedef alan bu saldırıyı lanetliyoruz" dedi.
DHA