AK Parti’li Çelik’ten Atatürk Anıtı’na saldırıya tepki
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk´ün aziz hatırasına yapılan saygısızlıkları ve provokasyonları kınıyoruz" dedi.
04 Şubat 2022, Cuma 18:37 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
AK Parti’li Ömer Çelik, Samsun’da, Milli Mücadele’nin simge eserlerinden, Atatürk Parkı’ndaki Onur Anıtı’na yapılan saldırı ile ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Çelik, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk´ün aziz hatırasına yapılan saygısızlıkları ve provokasyonları kınıyoruz. Geçmişten beri bu saygısızlıkların ve provokasyonların temel amacı vatandaşlarımızda infial oluşturmak ve Türkiye’ye zarar vermektir" dedi.
DHA