Siyaset AK Parti’li Çelik’ten Atatürk Anıtı’na saldırıya tepki

AK Parti’li Çelik’ten Atatürk Anıtı’na saldırıya tepki

Siyaset

AK Parti’li Çelik’ten Atatürk Anıtı’na saldırıya tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk´ün aziz hatırasına yapılan saygısızlıkları ve provokasyonları kınıyoruz" dedi.

04 Şubat 2022, Cuma 18:37 Son Güncelleme:
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AK Parti’li Ömer Çelik, Samsun’da, Milli Mücadele’nin simge eserlerinden, Atatürk Parkı’ndaki Onur Anıtı’na yapılan saldırı ile ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Çelik, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk´ün aziz hatırasına yapılan saygısızlıkları ve provokasyonları kınıyoruz. Geçmişten beri bu saygısızlıkların ve provokasyonların temel amacı vatandaşlarımızda infial oluşturmak ve Türkiye’ye zarar vermektir" dedi.

DHA

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