Siyaset AK Partili Çelik'ten BM'ye tepki

AK Partili Çelik'ten BM'ye tepki

Siyaset

AK Partili Çelik'ten BM'ye tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Birleşmiş Milletler'in (BM) İsrail ve Filistin'e çağrı yapıp, 'anlamsız kan dökme, terör ve yıkıma derhal son verilmeli' dediğini belirterek, 'BM önce bu anlamsız çağrılara son versin' dedi.

17 Mayıs 2021, Pazartesi 11:27 Son Güncelleme:
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Netanyahu hükümeti çocukları öldürüyor. Birleşmiş Milletler, İsrail ve Filistin'e çağrı yaparak, 'anlamsız kan dökme, terör ve yıkıma derhal son verilmeli' diyor. BM önce bu anlamsız çağrılara son versin. Çocuk katilleri ile çocukları öldürülenlere eşit çağrı yapıyorlar. Bu siyasi ikiyüzlülüktür. Bu tarz açıklama İsrail’i daha çok zulüm yapması için teşvik etmekten başka bir şey değildir" dedi.

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