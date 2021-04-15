Siyaset AK Parti'li Çelik'ten Dendias'a tepki

AK Parti'li Çelik'ten Dendias'a tepki

Siyaset

AK Parti'li Çelik'ten Dendias'a tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğu ile ortak basın toplantısında konuşan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'a tepki gösterdi.

15 Nisan 2021, Perşembe 21:57 Son Güncelleme:
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AK Parti'li Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Saygısızlık ve bağnazlık bir diplomasi yöntemi değildir. Saygısızlık ve diyalog yan yana durmaz. Bağnazlığın dolaştığı yerde diplomasi bulunmaz" ifadelerini kullandı.


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