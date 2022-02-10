Elektrik faturalarına yönelik düzenlemelere ilişkin AK Parti tarafından önemli açıklamalar gelmeye devam ediyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, enerji fiyatlarının küresel çapta arttığını, bununla ilgili bakanlık ve EPDK'nın çalışmalar yaptığını ve gerekli görülürse Hazine tarafından sübvanse edilebileceğini söyledi.





Dağ, Kemal Kılıçdaroğlu'nu elektrik faturaları ile ilgili yaptığı açıklamaya dair, "CHP lideri hep bir provokasyon peşinde" ifadelerini kullandı. Dağ, muhalefetin eleştiri ve öneri değil yıkıcılık unsuru haline geldiğini de belirtti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın açıklamaları şöyle:

Biz muhalefeti önemsiyoruz. Ülke için Türkiye için demokrasilerde gerekli olduğunu, faydası olduğunu biliyoruz. Biz de bazı yerlerde muhalefetiz. İzmir Milletvekiliyim ve İzmir'le ilgili bazı konularda muhalefet yapıyorum. Ülkemizde muhalefet eleştiri, öneri değil, yıkıcılık unsuru haline gelmiş halde. Gezi olaylarında gördük. Kılıçdaroğlu kaos oluşturması çabası içinde. Provokasyon yapıyor. Parti yetkilileri açıklamalarda bulundu. Elektrik fiyatlarına ilişkin çalışmalar yapılacağına dair. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devleti. İzmir, İstanbul, Antalya, Adana'da otobüs biletlerine de suya da zam geldi. Büyükşehir belediyelerinde otobüse binerken bilet basmayın mı diyeceğiz?

"ENERJİ FİYATLARI KÜRESEL ÇAPTA ARTTI"

Enerji fiyatlarındaki artışların küresel sorunlardan kaynaklandığını bilmiyor mu? Küresel boyutta yaşanacak bir hadise yok diyemeyiz, var. Vatandaşımız bundan en az hasarla yaşaması kanaatinde olduğumuzu söylüyoruz.

Bu konuda olabilecek, bakanlık ve EPDK'nın önünde. Bir çalışma yürütülüyor, yürütülecek. Kısa vadede yapılacak olan şey bu. Uzun vadede Türkiye Cumhuriyeti'ni düşünen, yöneten, yönetmeye talip olanların düşünmesi gereken nokta enerjide dışa bağımlığını kaldırmak. Bizim hamlelerimiz var hep karşımıza kim çıkıyor? Nükleer tesisi kurma konusunda önümüzde engel olanlar kim? CHP ve zihniyeti engel oldu. RES, HES yaparken engel oldu. Karadeniz doğal gazına sevinmediler bile. Enerji bağımlılığını azaltmamız lazım.

"YARDIMLAŞMA BU TOPRAKLARIN KÜLTÜRÜ"

Bizim kendi kültürümüzden esinlenerek önemli bir dayanışma kültürümüz var. Yangın, seldeki kampanya... Biz bize yeteriz kampanyası kastettiği. AFAD'ın açmış olduğu hesaplar. Bunlar AFAD üzerinden yardım etmek isteyen vatandaşlarımız başkaca yardım olduğunda suistimal ediliyor. Bu bizim kendi kültürümüze dönük özellikler, hasretler. Askıda fatura, askıda ekmek, yardım çalışması yapılıyor. Yardımlaşmanın bu toprakların bir kültürü olduğunu iyi biliyoruz. Bu kültürün yıkılmasını istiyorlar.

2021 yılında doğal gaza yüzde 75, elektriğin yüzde 50'ye yakını Hazine tarafından sübvanse edildi. Bunu hayata geçirme durumu söz konusu olacaktır.

İhracatımız artıyor, büyümemiz ileri noktalara gidiyor. Ocak-Şubat aylarında stabil Dolar kuru, sonraki aylarda da stabil dolar kuru. Yaz aylarından itibaren de Emtia fiyatlarının düşüşe geçecek olması. Sanayimizin büyüyen tarafı. Hizmet sektörü anlamındaki hususlarda bunların meyvelerini vermeye başlaması, Yazın turizmin gelirlerinin artması. Nisan-Mayıs döneminde düzelmeler bekliyoruz. Sonraya yansıması adım adım ortadan kalkacak.

"SEÇİM 2023 HAZİRAN'DA OLACAK"

Bizim hiçbir zaman gündemimizde baskın seçim yok. Kampanya yönetimi, kampanyanın çalışması tanıtım ve medyanın kapsamındadır. Seçim 2023 Haziran'ına yöneliktir. Muhalefetin bunu iyi anlaması lazım. Erken seçimi gündemden çıkarmamız lazım. Bu ülkenin gündeminden erken seçimi çıkarmak lazım. İş adamı buna göre yatırım yapar. Bir insan çalışma yapacaksa bunu seçime göre planlamasını yapar. Zamansız yapılan seçimler, insanların planlayamadığı seçimler insanların yapacağı yatırımları etkiler. Biz yeni hükümet sistemiyle beraber açık ve net şekilde seçimlerin zamanında yapılacağının ortaya konması lazım. Muhalefet 2018 Haziran'ından bu yana her gün erken seçim diyor. Böyle bir gündem yok. 2023 Haziran'ına kendilerini hazırlasınlar.

"TMT, KIBRIS'IN KUVAYİ MİLLİYESİDİR"

Türk Mukavemet Teşkilatı, Kıbrıs'ın Kuvayi Milliyesi'dir. Bu kadar net bir duruma karşı, CHP'nin kanalı olan Halk TV'yi ayrı bir kanal olarak görmüyorum. CHP'nin sözcülüğünü yapan bir kişi tarafından ifade edilmiş olması ortada bir kasıt var. Kıbrıs politikası rahatsızlık yarattı. Bu da EOKA zihniyetini oluşturuyor. Sadece yıkıcılık, yapıcılık değil. Ortaya bir fikir koymak değil. Enerjiyi ortadan kaldıracak bir husustur. Biz madalyonun üreten tarafındayız, taşın altına elini koyan taraftayız ve böyle olmaya devam edeceğiz. Biz yapan tarafta olmaya devam edeceğiz. Bir taraf toprak olmuş, bir taraf ateş olmuş. Toprak ortaya birşeyler koymuş, ateş de yıkıcı olmuş.







