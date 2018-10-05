AK Partili Belediye Başkanı partisinden ihraç edildi

Burdur'un Kemer ilçe Belediye Başkanı AK Partili Durmuş Erdem (52), partisinden ihraç edildi

05 Ekim 2018, Cuma 22:41
A A

Parti tüzüğünün bazı maddelerine aykırı davrandığı gerekçesiyle disiplin kuruluna sevk edilen Kemer Belediye Başkanı Durmuş Erdem, partiden ihraç edildi.

AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu'nun geçen hafta aldığı ihraç kararı AK Parti Burdur İl Başkanlığı'na gönderdi. İl Başkanlığı ihraç kararını teslim almayan Durmuş Erdem'e posta yoluyla gönderdi.

Evli ve bir çocuk babası Durmuş Erdem, 2004 yılında beri Kemer ilçe Belediye Başkanlığı yapıyor.

DHA

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.