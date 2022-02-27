AK Parti Bursa İl Gençlik Kolları toplantısına telefonla bağlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnanıyorum ki 2023 bizlerin yeniden tekrar burca bayrağımızı diktiğimiz bir yıl olacak. Onun için de durmak yok, yola devam" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2023'te burçlara bayrağımızı yeniden dikeceğiz" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Bursa İl Gençlik Kolları 2021-2022 Değerlendirme ve 2023 Planlama Toplantısı’na katıldı.

Türkiye'nin sıradan bir ülke, AK Parti'nin de sıradan bir parti olmadığını belirten Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"AK parti gençleri ve kadınlarıyla sadece bu ülkenin değil, insanın umudu olan bir parti. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan onurlu ve dik duruşuyla, AK Parti tüm insanlığa umut olan bir harekettir. Bizler hep birlikte bir yandan hayallerimizi gerçekleştirirken, bir yandan da daha büyük hayalleri birlikte gerçekleştireceğiz. Daha çok çalışıp, gayret edeceğiz. AK Parti, özverinin, fedakarlığın adıdır. Türkiye’de gençlerin önünü açan, icraatlarıyla gençliğe önem veren bir partidir AK Parti. AK Parti seçme ve seçilme yaşını 18’e indirdi. Gençler bizim en büyük umudumuz. Gençleri her alanda desteklemek adına da her türlü yatırımlar yapıyoruz.”

Türkiye'nin öğrenci yurtları konusunda dünyanın en büyük altyapısına sahip olduğunu ifade eden Kasapoğlu, "750 bin yatağımız var. Biz iktidara geldiğimizde 190 bin yatak vardı. Onların ömrü bitmişti. Onları yeniden inşa ettik ve üzerine ekledik... Gençlerimiz için özveriden kaçınmayacağız. Biz gençler için varız. Yarınlarımızı gençlerimizle birlikte inşa edeceğiz" diye konuştu.

Konuşmasının ardından Kasapoğlu, telefonla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı aradı. Sloganlarla doğum gününü kutlayan gençlere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rabbim bize nice mutlu günleri, inancımız doğrultusunda gerçekleştirmeyi nasip etsin. Beraber bu kutlu yolda yürümeyi bizleri nasip etsin. Sizler gibi can arkadaşları, yol arkadaşları bana nasip ettiği için Rabbim’e hamd olsun. İnanıyorum ki 2023 bizlerin yeniden tekrar burca bayrağımızı diktiğimiz bir yıl olacak. Onun için de durmak yok, yola devam" dedi.