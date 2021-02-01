Türkiye AK Partili İncekara'dan Payitaht Abdülhamid'e eleştiri: Dizi daha ucuza mı geliyor?

AK Partili İncekara'dan Payitaht Abdülhamid'e eleştiri: Dizi daha ucuza mı geliyor?

Türkiye

AK Partili İncekara'dan Payitaht Abdülhamid'e eleştiri: Dizi daha ucuza mı geliyor?

AK Parti Siyasi Erdem ve Etik Kurulu üyesi Halide Özen İncekara, TRT'de yayınlanan Payitaht Abdülhamid dizisini eleştirdi. Dizide yaratılan imajın çok kötü olduğunu ifade eden İncekara, "Abdülhamid bu kadar kötü aktarımı hak ediyor mu? Dizi daha ucuza mı geliyor?" diye sordu.

01 Şubat 2021, Pazartesi 11:00 Son Güncelleme:
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AK Parti Siyasi Erdem ve Etik Kurulu üyesi Halide Özen İncekara, TRT'de yayınlanan Payitaht Abdülhamid ve ATV'de yayınlanan Kuruluş Osman dizilerine bazı eleştiriler yöneltti.

Kişisel Twitter hesabında diziyi etiketleyerek "Osmanlı saray sultanları ile Selçuklu hanımlarının botokslarına da doyulmuyor Haşin bakışlı adamlar, pürüzsüz ciltli güneş görmemiş, botokslu kadınlar. Komiksiniz valla" diyen İncekara, Payitaht Abdülhamid özelinde de şunları söyledi:



"Abdülhamit Han, iri bir yüzük, bir baston, bir masa bir koltuk, gülmeyen, halka karışmayan, karşısında bir düzine dizili adam... Yaratılan imaj çok kötü. Abdülhamid bu kadar kötü aktarımı hak ediyor mu? Dizi daha ucuza mı geliyor?"


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