Mahir Ünal'ın açıklamalarından satır başları:

(Kabine değişikliği) Cumhurbaşkanı kabinede yeni bir düzenlemeye gidecektir.

Değişim konuşulmaya başlayınca kaçınılmaz olarak bir parça değiştiğinde sistemin hepsinde bir hareketlilik oluyor. 2023'e yönelik sadece partiye yönelik değil, ekibinde yeni bir düzenlemeye gidecektir. Önümüzdeki günlerde bunu göreceğiz.

Kongrede Türkiye için güven ve istikrar diyeceğiz. Seçilecek kadrolar Türkiye'yi 2023'e taşıyacak.

Ünal, İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesine yönelik tepkilere de değindi. Sözleşmenin üçüncü cinsiyet, kimlik dayatmanın aparatı haline geldiğini söyleyen Ünal, "Kadın cinayetleri ve şiddetiyle sonuna kadar mücadele edeceğiz" dedi.

AK Parti'nin yeni bir metin üzerinde çalıştığını da hatırlatan Ünal, çalışmanın yakın bir zamanda kamuoyuyla paylaşılacağını kaydetti.