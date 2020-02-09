Kaza, saat 19.00 sıralarında Serik ilçe merkezinden geçen D400 karayolunun DSİ mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin kimliği henüz açıklanmayan 06 VTJ 22 plakalı otomobil ile AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki ile Antalya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Menderes Türel ve Samsun Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'ın bulunduğu 07 SE 947 plakalı VIP minibüs çarpıştı.

Antalya'ya sevk edildiler

Antalya’nın Serik ilçesinde otomobille minibüsün çarpıştığı kazada yaralanan AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki ile Antalya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Menderes Türel, Serik’teki müdahale sonrası ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne getirildi. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ile hastane yetkilileri de hastaneye gelerek, olayla ilgili bilgi aldı. Samsun Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'ın da Serik Devlet Hastanesi’ndeki müdahalesi sonrası Antalya'ya sevk edildiği belirtildi.

Özhaseki'nin burnunda kırık var

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, hastaneye getirilen Mehmet Özhaseki, Menderes Türel ve Yusuf Ziya Yılmaz'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Mehmet Özhaseki’nin burnunda kırık olduğunu ve müdahale edileceğini söyleyen Rektör Ünal, "Akşam Serik'te bir trafik kazası oldu. Kaza neticesinde Antalya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Menderes Türel, eski bakanlarımızdan Mehmet Özhaseki, Samsun Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, hastanemize getirildi. Hiçbirinin hayati tehlikesi yok. Sadece Mehmet Özhaseki bakanımızın burnunda bir kırık var, muhtemelen burnuna bir cerrahi müdahale yapılacak. Ayrıca Yusuf Ziya Yılmaz’ın eşinin de omzunda bir ortopedik müdahale gerektiren bir küçük çıkık var. Muhtemelen Menderes Bey ve Yusuf Ziya Başkanımız bu akşam çıkarlar, Mehmet Özhaseki’yi ise bu gece misafir ederiz, burun kemiğine müdahale ederiz” dedi.

DHA