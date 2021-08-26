Siyaset AK Parti'li Ömer Çelik: Türkiye, Afgan halkı istediği sürece yanlarında olmaya devam edecek
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AK Parti'li Ömer Çelik: Türkiye, Afgan halkı istediği sürece yanlarında olmaya devam edecek

Siyaset

AK Parti'li Ömer Çelik: Türkiye, Afgan halkı istediği sürece yanlarında olmaya devam edecek

Afganistan Kabil Havaalanı misyonunda görev yapan Türk askerinin yurda döndüğünü belirten AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Türkiye, Afgan halkı istediği sürece yanlarında olmaya devam edecektir' dedi.

26 Ağustos 2021, Perşembe 13:38 Son Güncelleme:
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Afganistan Kabil Havaalanı misyonunda görev yapan Türk askerinin yurda döndüğünü belirterek, "Türkiye, Afgan halkı istediği sürece yanlarında olmaya devam edecektir" dedi.

AK Partili Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Afganistan’da görev yapan, dost ve kardeş Afgan halkının barış, huzur ve istikrarına katkı sunan silahlı kuvvetlerimiz bir görevi daha başarıyla yerine getirmiştir. Kahraman askerlerimizi kutluyoruz. Bu kapsamda 6 yıldır sürdürdüğümüz Kabil Havaalanı misyonunda görev yapan askerlerimiz vatanımıza dönüyor. Türkiye, Afgan halkı istediği sürece yanlarında olmaya devam edecektir. Türkiye güvenilir bir dost, kardeş ve müttefiktir" dedi. 


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