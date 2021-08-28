Hacılar ilçesinde 500 kişi kapasiteli Fevzi Mercan Stadyumu açılışına, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek ve davetliler katıldı. Açılış töreninde konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Rahmetli Fevzi ve Feyyaz ağabeyi rahmetle anıyorum. Belediye başkanımız hayırseverlerle bir araya gelmiş burada gençler için güzel bir tesis yapmışlar, ellerine sağlık. Belediye başkanlığı dönemimde eski stadı yenilemek istemiştim ama bir türlü izin alamamıştım. İktidar olduktan sonra eski stadyumu yıkıp yerine çok daha modern bir stadyum yaptık. Yanına olimpik havuz, spor salonu ve modern binalar yaptık. Kayak Merkezi’ni yaptık. Geçen sene Erciyes Dağı’nın Kayseri ekonomisine katkısı 200 milyon dolar. Kayserinin karı, Kayserinin karına dönüşüyor. Para kazanmak bizim işimiz, Kayserilinin işi. Çok şükür şehrimizi kardan dahi para kazanacak duruma getiriyoruz" diye konuştu.

’HIZLI TRENDE PAZARTESİ GÜNÜ KREDİ GÖRÜŞMELERİ VAR’

Hızlı tren konusuna değinen Özhaseki, "Hızlı tren için de pazartesi günü kredi görüşmeleri var. Hazine ve Maliye Bakanımız ile Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanımızla bir araya geleceğiz. Onu da belli bir noktaya getirebilirsek Kayseri’ye bir müjde daha vermiş oluruz.

Burada önemli olan bir taraftan bu işi yapacak firma, bir taraftan bu kredi, nihayetinde ödemesiz dönemi ve faiz oranları o konuda da sabırla hareket ediyoruz ve doğru yapmaya çalışıyoruz. ’Biz bir an önce temel atalım da ne kadar borçlanırsak borçlanalım’ gibi bir şey demiyoruz. Nihayetinde bu borç ödenecek, bizim borcumuz. O yüzden de en doğru krediyi bulup hareket etmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ise, "Sosyal donatısı olan 26 bin metrekare alana yapılan tesis ilçemize ve Türk gençliğine hizmet edecek. UEFA standartlarında yaptığımızın doğal çimden olan zemini için uzmanlardan görüşler aldık. Hayırlı olsun" dedi.

DHA