AK Parti'li Tamer, koronavirüse yakalandı
AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, koronavirüse yakalandığını duyurdu.
29 Mart 2021, Pazartesi 01:48 Son Güncelleme:
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AK Parti'li İsmail Tamer, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugünkü yaptırdığım Covit-19 testim pozitif çıktı. Bir hafta öncesinde benimle görüşen tüm arkadaşlarımızın test yaptırmalarını özellikle istirham ediyorum. Ankara Şehir Hastanesi'nde yattığımı belirtir, dualarınızda olmam arzusuyla kamuoyuna duyururum" ifadelerini kullandı.
ANKARA (DHA)
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