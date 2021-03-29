Siyaset AK Parti'li Tamer, koronavirüse yakalandı

AK Parti'li Tamer, koronavirüse yakalandı

Siyaset

AK Parti'li Tamer, koronavirüse yakalandı

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, koronavirüse yakalandığını duyurdu.

29 Mart 2021, Pazartesi 01:48 Son Güncelleme:
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AK Parti'li İsmail Tamer, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugünkü yaptırdığım Covit-19 testim pozitif çıktı. Bir hafta öncesinde benimle görüşen tüm arkadaşlarımızın test yaptırmalarını özellikle istirham ediyorum. Ankara Şehir Hastanesi'nde yattığımı belirtir, dualarınızda olmam arzusuyla kamuoyuna duyururum" ifadelerini kullandı.

ANKARA (DHA)

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