AK Partili vekiller ve bakanlar yeşil sahada ter döktü

AK Parti’nin 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı Kızılcahamam’da yapılıyor. Gün boyu toplantıda olan milletvekilleri ve bakanlar, günün sonunda soluğu halı sahada aldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun takımı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın takımı yeşil sahada karşı karşıya geldi. Maç öncesi ısınan milletvekilleri ve bakanlar, 30’ar dakikadan oynadıkları maçın sonunda sahadan 5-5 eşitlikle ayrıldı.

Maçta zaman zaman hararetli anlar yaşanırken, maçın sonunda gazetecilere konuşan Bakan Varank, "AK Parti’de hep dostluk kazanır, yine dostluk kazandı.

Skor 5-5. Beni kaleye geçirdiler, oyunumu beğenmemişler. Spor yapmamız lazım ama meşguliyetten yapamıyoruz. Mevlit Çavuşoğlu Bakanımız gayet güzel oynuyor.

Penaltımızı vermediler ama olsun yine de dostluk kazandı" dedi. Sahanın yıldızlarından birisi olan Bakan Çavuşoğlu ise "Maalesef bugün hem Alanyaspor hem de Antalyaspor kaybetti.

Burada maç berabere bitti. Varank bizim kardeşimiz, kaleye geçince ona kıyıp gol atmadım. Futbolda zayıflara karşı zafiyetimi bildiği için kaleye geçti. Futbol takım oyunu, bizim arkadaşların bazıları kamerayı görünce baştan sona çalım.

Oysa burada paslaşacaksın. Pas attığın zaman yorulmuyorsun hem de herkes zevk alıyor. Ama golf öyle değil. Futbolu ben senede bir kere oynuyorum, o da kamplarda. Bakıyorum arkadaşlar her gün antrenman yapıyor, aramızda bir fark yok.

Halı sahada fazla zorlamamak lazım, bir elektrik yüklüyor. Arkadaşlar çimde oynadıkları için burada zorlandılar. Siyasette de sporda ekip ruhuna ve takım oyununa önem veriyoruz" diye konuştu. Bakan Çavuşoğlu’nun takımında oynayan eski futbolcu yeni siyasetçi Alpay Özalan, sahanın yıldızı olurken, "Ben bu maçta çok şey öğrendim, strateji öğrendim, nasıl berabere kalınır öğrendim. Bin taktik alan taraf oldum bu sefer" şeklinde konuştu.

Mustafa Varank, Tamer Dağlı, Alpay Özalan, Hacı Turan, Mehmet Akif Yılmaz ve Osman Önen aynı takımda mücadele ederken, diğer takımda Mevlüt Çavuşoğlu, Fatih Şahin, Osman Boyraz, Uğur Aydemir, Ahmet Salih Dal, Fehmi Küpçü, Mustafa Açıkgöz karşı takımda yer aldı. Maçı, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce de izledi.