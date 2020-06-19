AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, AK Parti'nin meclis başkanı adayının Mustafa Şentop olduğunu duyurdu.

MHP lideri Bahçeli ile görüşmesine değinen Şentop ise, görüşmenin Meclis Başkanlığı seçimleri ile ilgili olduğunu söyledi. Şentop, "Kendileri olumlu yaklaştığını ifade ettiler" dedi.

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, TBMM iktidar kulisinde gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı.

Bir gazetecinin, "Meclis, TBMM Başkanlığı için seçimi sürecine girdi. Kimin olacağı merak konusu" ifadesi üzerine Yıldırım, kulislerin hareketlendiğini, kendisi hakkında "Aday olacak, adaylığını açıklayacak" söylentileri çıktığını anımsatmıştı.

Binali Yıldırım, TBMM Başkanlığı için aday olmayacağını açıklamıştı

Aday gösterilmesi halinde nasıl hareket edeceği sorusuna Yıldırım, "Aday olmayınca aday gösterilmez herhalde." karşılığını vermişti.



