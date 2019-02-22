Meclis Başkanlığı için seçim takvimi işliyor. Binali Yıldırım, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduktan sonra Meclis Başkanlığı koltuğunu başkanlık seçimine kadar MHP'li Celal Adan'a devretmişti. AK Parti'nin adayı Mustafa Şentop oldu.

TBMM Başkanvekili ve AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, Meclis Başkanlığı için adaylık başvurusunu yaptı

CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova, canlı yayında şu bilgileri aktardı:

"Aslında bir süredir ağırlıklı olarak işaret edilen isimdi Mustafa Şentop. Şentop, AK Parti'nin mevcut Meclis Başkanvekili, aslında önemli bir hukuk kurmayı, anayasacı. Daha önce Şentop'un ismini Cumhur İttifakı görüşmelerinde duymuştuk. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne dönük anayasal düzenlemeleri hazırlayan ekibin başındaki isimler arasındaydı. Tekrar Tekirdağ Milletvekili olarak 24 Haziran'da seçildikten sonra bu kez Meclis Başkanvekilliği koltuğuna oturmuştu.

Bugün öğleden sonra cuma namazının hemen ardından Meclis'te başkanlığa giderek başvuru dilekçesini vereceğini öğrendim.

Dün aslında AK Parti Grubunda bir temayül yoklaması yapılmıştı. O temayülde de basında da ismi sıkça geçen isimler ortaya çıkmıştı; Naci Bostancı, Hayati Yazıcı, Numan Kurtulmuş gibi... Ama çoğunluk Şentop'tan yana oyunu kullandı, öyle görünüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bir kaç hafta önce Şentop ile özel görüşme gerçekleştirdiği ve nabzı tuttuğu yönünde bilgi de vardı elimizde. Bugün rahatlıkla söyleyebiliriz ki AK Parti'nin Meclis Başkanı adayı Mustafa Şentop oldu.

Süreç pazar günü tamamlanacak, yarın 24.00'e kadar adaylık başvuruları sona erecek. Meclis Pazar günü toplanarak yeni başkanı seçecek. Pazar günü saat 16.00 - 17.00 gibi yeni Meclis Başkanı belli olması bekleniyor.

Hatırlayacaksınız; MHP de AK Parti'nin adayına koşulsuz destek vereceğini açıklamıştı. Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı ile de görüşme gerçekleştirmişti. Bugün aday olacak. MHP'nin de desteği olduğu için üçüncü tur itibariyle Mustafa Şentop'un yeni Meclis Başkanı olması bekleniyor..."

CHP DE AÇIKLAMIŞTI

Pazar günü yapılacak seçim öncesi CHP de adayını belirledi. CHP'nin adayı İstanbul Milletvekili Engin Altay oldu. MHP ise seçimde AK Parti'nin adayını destekleyeceğini açıklamıştı.