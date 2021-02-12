Siyaset AK Parti'nin seçim barajı önerisi belli oldu

AK Parti'nin seçim barajı önerisi belli oldu

Siyaset

AK Parti'nin seçim barajı önerisi belli oldu

AK Parti’nin seçim ve siyasi partiler yasalarında yaptığı çalışmada seçim barajının yüzde 7 önerilmesi kesinleşti. Erdoğan’ın önerileri dikkate alınarak hazırlanan taslak metin, yakında MHP’ye götürülecek.

12 Şubat 2021, Cuma 11:15 Son Güncelleme:
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AK Parti’nin seçim ve siyasi partiler yasalarında yaptığı çalışmada son noktaya gelindi. Seçim barajının yüzde 7 önerilmesi kesinleşti. Sonradan kurulan parti gruplarına, Meclis yönetiminde ve komisyonlarda görev verilmeyecek. Grup kurmak, seçime katılma şartı olmaktan çıkarılacak.

AK Parti, Cumhur ittifakı ortağı MHP’ye götüreceği seçim ve siyasi partiler değişikliklerinin çerçevesini netleştirdi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın önerileri dikkate alınarak hazırlanan taslak metin, yakında MHP’ye götürülecek. MHP ile yapılan görüşmelerden sonra son halini alacak. Daha önce seçenekli olan birçok başlık, son toplantıda netleştirildi.

Çalışmanın başlıkları şöyle:

Baraj netleşti 

  • Teklife seçim barajının yüzde 7 olarak konulması kesinleşti. İttifak içi partilere ayrıca baraj getirilmesi önerisinden vazgeçildi. MHP’nin yüzde 7 barajına sıcak baktığı yorumları yapıldı.
  • Çalışmada dar ya da daraltılmış bölge önerileri de ele alındı. Simülasyon yapıldı ve özellikle büyükşehirlerdeki seçim çevrelerinin daraltılması, her seçim bölgesinde en fazla 5-7 milletvekili olmasının önerilmesine karar verildi.

Sonradan kurulan partiler 

  • Seçimlerden sonra partilerden istifa edenlerin kurduğu parti gruplarının, seçimlere katılma şartlarından biri olmasından vazgeçiliyor. Yani 20 milletvekiline sahip olmak, seçime katılma şartlarından biri olmayacak.
  • Ayrıca sonradan kurulan partilere ilişkin sınırlamalar getiriliyor. Bu partilerin TBMM’nin yönetiminde, komisyonlarında ve diğer görevlerinde otomatik olarak görev almasının önü kapatılacak. TBMM Başkanvekili, idare amiri, katip üye ve komisyon üye sayıları, partilerin seçimden hemen sonraki milletvekili sayısına göre belirlenecek. Milletvekili sayısı değişse bile bu dağılım değişmeyecek.
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