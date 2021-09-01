Eğitim & Kariyer Akademi ve Teknopark işbirliği

Akademi ve Teknopark işbirliği

Eğitim & Kariyer

Akademi ve Teknopark işbirliği

OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek ve Hacettepe Teknopark Müdürü Veysel Tiryaki işbirliği protokolünü imzaladı.

01 Eylül 2021, Çarşamba 07:00 Son Güncelleme:
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OSTİM Teknik Üniversitesi ve Hacettepe Teknopark arasında işbirliği protokolü imzalandı. İmzalanan protokolle Hacettepe Teknopark ile OSTİM Teknik Üniversitesi’nin fiziki imkan, laboratuvar, enstitü, akademi, eğitim ve ARGE merkezleri dahil öğretim elemanı, teknik personel ve tecrübeleri birleşti. Bilimsel ve teknolojik ARGE çalışmaları ile ulusal ve uluslararası ortak proje ve işbirliklerinin yapılması amaçlanan protokolde, her iki kurum da ARGE çalışmalarında birbirine destek sağlayacak.

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