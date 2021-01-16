Türkiye Akademik skandal: Çocuk istismarından tutuklanan Doç. Dr. Abdüssamed Köse, Marmara Üniversitesi'nden istifa etti
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Akademik skandal: Çocuk istismarından tutuklanan Doç. Dr. Abdüssamed Köse, Marmara Üniversitesi'nden istifa etti

Türkiye

Akademik skandal: Çocuk istismarından tutuklanan Doç. Dr. Abdüssamed Köse, Marmara Üniversitesi'nden istifa etti

ABD'de çocuk istismarı suçundan tutuklanıp bir süre hapis yatan ve bu ülkedeki doktorluk lisansı iptal edilen Doç. Dr. Abdüssamed Köse'nin Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji bölüm başkanı olduğu ortaya çıktı. Köse dün akşam istifa etti.

16 Ocak 2021, Cumartesi 09:02 Son Güncelleme:
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Hacettepe Tıp Fakültesi mezunu olan ve 2000’de yerleştiği ABD’de psikiyatr doktor olarak çalışan Abdüssamed Köse (55), 2015’te Teksas eyaletinin Houston kentinin Harris County bölge polisi tarafından yakalandı. Polis kayıtlarına göre Köse, internette 18 yaşından küçük olduğunu bildiği bir çocukla cinsel içerikli sohbet etti. Ardından çocukla ilişkiye girmek amacıyla evine gitti.

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Gizli polise yakalandı

Ancak Köse’nin konuştuğu kişi, küçük yaştaki çocuklarla cinsel ilişkiye girmek amacıyla internette ava çıkanları yakalamak için çalışan gizli bir polisti. Evde yakalanan Köse, Harris County Bölge Hapishanesi'ne gönderildi. Teksas eyaleti de Köse’nin doktorluk lisansını süresiz olarak askıya aldı. Bir süre sonra tahliye olan Köse, Türkiye’ye döndü ve Marmara Üniversitesi’nde işe başladı.

Kumpas savunması

Abdüssamed Köse akşam saatlerinde görevinden istifa ettiğini açıkladı. Köse, “Irkçı ve göçmen düşmanı olarak bilinen Teksas’ta sanal ortamda kurulan kumpasla tarafıma yöneltilen suç isnadı kesinlikle doğru değildir, Bu isnatla ilgili hakkımda hapis cezası verilmemiştir” dedi.

"Dava açacağım"

Köse açıklamasında, “Haklılığımın kesinliği konusunda en ufak bir şüphe duymadığım süreçle ilgili olarak Türk mahkemelerinde aklanacağıma inancım tamdır. İftiraları kabul etmemekle beraber üniversitemizin zarar görmemesi için istifa ediyorum” ifadesini kullandı.

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