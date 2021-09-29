Yeni akademik yılda üniversitelerdeki derslerin yüzde 40’ı veya herhangi bir dersin yüzde 40’ı uzaktan eğitim yoluyla yapılabilecek. Böylece üniversitelerde harmanlanmış (hibrit) eğitim uygulanabilecek.

KAMPÜSLERDE SALGIN ÖNLEMLERİ

Sınavların yüz yüze yapılması esas olacak. Üniversitelerde dersliklerde, kampüslerde, toplantı salonlarında maskeye, mesafe ve temizliğe dikkat edilecek. Özellikle kapalı alanlarda sürekli maske kullanılacak. Sınıf içinde oturma düzeninde kişiler arası en az 1 metre mesafe korunacak. Üniversite kampüslerinde öğrenciler, öğretim elemanları ve idari personel ile ilgili COVID-19 verileri, HES kodu üzerinden takip edilecek.