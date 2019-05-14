Geçtiğimiz yıl 5 Nisan’da yaşanan katliam şöyle gelişti: Araştırma görevlisi Volkan Bayar, kendi ifadesine göre, olay günü eşi Saadet Aylin Bayar ile birlikte Eğitim Bilimleri Enstitüsü’ne gitti. Sekreterlikten kendilerine iki zarf verildi. Bayar zarfı açtığında araştırma görevlisi Yasir Armağan’ın ‘sözlü hakaret’ suçlamasıyla kendisinden şikâyetçi olduğunu, hakkında soruşturma başlatıldığını gördü. Bunun üzerine arabasına koştu. Araba bulunan tabancasını ve şarjörleri aldı. Asansör ile üçüncü kata çıktı. Silahını doldurduktan sonra Yasir Armağan’ın odasına giderek 6-7 el ateş edip onu öldürdü. Sonra dekan Cemil Yücel’in birinci kattaki odasına indi. Odadaki fakülte sekreteri Fatih Özmutlu’ya “Cemil nerede?” diye sordu. Orada olmadığı cevabını alınca Özmutlu’ya da iki el ateş ederek öldürdü. Daha sonra aynı kattaki öğretim görevlisi Mikail Yalçın’ın odasına yöneldi. Yalçın kapısını arkadan kapatmaya çalıştı ama kapı arkasından ateş eden Bayar onu da vurdu. Daha sonra içeri girerek 2-3 el daha ateş etti. Sonra da zemin kata indi. Orada da öğretim üyesi Yrd. Doç. Serdar Çağlak’ı katletti. Ardından da enstitüye birlikte geldiği eşini arayarak “Senin yüzünden oldu” diyerek tepki gösterdi ve enstitüye gelen polislere teslim oldu.

SENİN YÜZÜNDEN OLDU

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Üç savcı tarafından yürütülen soruşturmada, Bayar’ın örgüt bağlantılarına ilişkin iddialar özellikle mercek altına alındı. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün KOM, TEM ve İstihbarat uzmanlarından oluşan özel bir ekip Bayar’ın örgüt bağlantılarını araştırdı. Yaklaşık bir yıl süren araştırma neticesinde Bayar’ın herhangi bir örgüt (FETÖ) bağlantısı tespit edilemedi. Ancak ilginç bir bilgiye ulaşıldı. Bayar, yaptığı telefon konuşmalarını sürekli kaydediyordu. Bu kayıtlar arasında, olaydan sonra Bayar’ın eşi Saadet Aylin Bayar’ı telefonla arayarak “Senin yüzünden oldu” dediği görüşmeye ulaşıldı. Ayrıca soruşturma kapsamında bazı şahitlerin ifadeleri üzerine, Saadet Aylin Bayar’ın kocasını azmettiren konumda olduğu kanaatine ulaşıldı.

BOŞANDILAR

Bayar ve eşinin olay sırasında boşanma aşamasında olduğu, olaydan sonra da boşandıkları öğrenildi. Bayar için ‘tasarlayarak kasten adam öldürmek’ suçlamasıyla dört kez ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edildi. Aynı üniversitede öğretim görevlisi olan eşi Saadet Bayar hakkında da ‘tasarlayarak adam öldürmeye azmettirmek’ suçlamasıyla dört kez ağırlaştırılmış müebbet” istendi. İddianame mahkemeye gönderildi. Mahkeme iddianameyi kabul ederse sanıkların yargılanması başlayacak.