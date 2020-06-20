Türkiye Akar gece boyu operasyonu takip etti

Akar gece boyu operasyonu takip etti

Türkiye

Akar gece boyu operasyonu takip etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki heyet gece boyunca sınır bölgesindeki harekat merkezinde Pençe-Kaplan Operasyo'nunu takip etti.

20 Haziran 2020, Cumartesi 09:35 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile harekat merkezinde birlik komutanları ile yaptığı video konferans ve toplantı sonrasında helikopterle operasyonun yapıldığı bölgeye en yakın üs bölgelerinden biri olma özelliğini taşıyan sınırın sıfır noktasındaki Siyah Kaya Üs Bölgesi’ne giderek operasyon bölgesini yerinde inceledi.

Burada bir açıklama yapan Bakan Akar şu ifadeleri kullandı:

Şu ana kadar teröristlerin inlerine, mağaralarına girildi, bunlar başlarına yıkıldı, yıkılmaya devam ediliyor. 

Operasyonun başından bu yana 150 civarında mağara, çok sayıda mühimmat ele geçirildi, 160'ı aşkın EYP imha edildi, 700’den fazla hedef vuruldu.


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