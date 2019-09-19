Akar: Güvenli bölge konusunda geciktirme olursa ABD ile çalışmalar biter Milli Savunma Bakanı Akar, ABD ile güvenli bölge tesisi çalışmalarına ilişkin, "Müzakere ve ortak çalışmalara, amaç ve hedeflerimize uygun olduğu sürece devam edeceğiz. Oyalama, geciktirme olursa bu çalışmalar biter." değerlendirmesinde bulundu