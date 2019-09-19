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Akar: Güvenli bölge konusunda geciktirme olursa ABD ile çalışmalar biter

Milli Savunma Bakanı Akar, ABD ile güvenli bölge tesisi çalışmalarına ilişkin, "Müzakere ve ortak çalışmalara, amaç ve hedeflerimize uygun olduğu sürece devam edeceğiz. Oyalama, geciktirme olursa bu çalışmalar biter." değerlendirmesinde bulundu

19 Eylül 2019, Perşembe 21:10
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Akar: Güvenli bölge konusunda geciktirme olursa ABD ile çalışmalar biter

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD ile güvenli bölge tesisine yönelik çalışmalara ilişkin, "Müzakere ve ortak çalışmalara, amaç ve hedeflerimize uygun olduğu sürece devam edeceğiz. Oyalama, geciktirme olursa bu çalışmalar biter." değerlendirmesinde bulundu.

AA

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