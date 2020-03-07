Akar: M4 ile ortak devriye başlayacak

Milli Savunma Bakanı Akar, "15 Mart’tan itibaren M4'te ortak devriyeye başlayacağız. Karayolu boyunca tesis edilecek güvenli koridorun esasları üstünde çalışmaya başladık. Hafta başında bir Rus askeri heyeti Ankara’ya gelecek" dedi.

Akar'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, barışa giden yolda İdlib’de siyasi çözümle ilgili önemli bir adım atıldı.

15 Mart’tan itibaren M4'te ortak devriyeye başlayacağız. Karayolu boyunca tesis edilecek güvenli koridorun esasları üstünde çalışmaya başladık. Hafta başında bir Rus askeri heyeti Ankara’ya gelecek.

Ateşkes ihlaline karşı caydırıcı bir güç olmaya devam edeceğiz. Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana herhangi bir ihlal söz konusu olmadı. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Birliklerimize, gözlem noktalarımıza yönelik saldırılara en şiddetli karşılığı tereddüt etmeden vereceğiz.

AA

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