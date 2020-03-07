Türkiye Akar: M4 ile ortak devriye başlayacak

Akar: M4 ile ortak devriye başlayacak

Türkiye

Akar: M4 ile ortak devriye başlayacak

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, hafta başında Rus askeri heyetinin Ankara'ya geleceğini açıkladı.

07 Mart 2020, Cumartesi 10:03 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU

Milli Savunma Bakanı Akar, "15 Mart’tan itibaren M4'te ortak devriyeye başlayacağız. Karayolu boyunca tesis edilecek güvenli koridorun esasları üstünde çalışmaya başladık. Hafta başında bir Rus askeri heyeti Ankara’ya gelecek" dedi.

Akar'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, barışa giden yolda İdlib’de siyasi çözümle ilgili önemli bir adım atıldı.

15 Mart’tan itibaren M4'te ortak devriyeye başlayacağız. Karayolu boyunca tesis edilecek güvenli koridorun esasları üstünde çalışmaya başladık. Hafta başında bir Rus askeri heyeti Ankara’ya gelecek.

Ateşkes ihlaline karşı caydırıcı bir güç olmaya devam edeceğiz. Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana herhangi bir ihlal söz konusu olmadı. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Birliklerimize, gözlem noktalarımıza yönelik saldırılara en şiddetli karşılığı tereddüt etmeden vereceğiz.

AA

İlgili Haberler
Düzensiz göçmenler sahilleri boşalttı

Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Candaş Tolga Işık
Son yaşananlardan çıkarmamız gereken dersler var
Candaş Tolga Işık
Hakan Çelik
En kritik zirvede neler yaşandı?
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
‘Sen niye aramıyorsun?’
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
Kimsenin canı diğerinden kıymetli değildir... Tahran uçağındaki kavga
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
SIRADAKİ HABER 'Cemre Çarşısı' başladı: Tüm geliri şehit ailelerine