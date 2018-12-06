Askerlik sistemine yönelik, Milli Savunma Bakanlığı'nın, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıkları ile yaptığı çalışmalarda sona yaklaşıldı.

ASKERLİK KISALIYOR MU?

Milli Savunma Bakanlığı'nda, Bakan Hulusi Akar'ın başkanlığında yapılan toplantıya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in yanı sıra kuvvet komutanları, bakan yardımcıları ve diğer yetkililer katıldı.

Söz konusu toplantıda, askerlik süresinin kısaltılması dahil yeni askerlik sistemi, ayrıntılı bir şekilde görüşüldü.

9 AY ÖNE ÇIKIYOR

Edinilen bilgiye göre toplantıda Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) profesyonel orduya dönüşmesi ve bu süreç içinde ihtiyaç duyulacak personel sayısı tüm kuvvet komutanlıklarınca yapılan çalışmalar doğrultusunda ayrıntılı şekilde masaya yatırıldı. Plana göre halen 12 ay uzun dönem ve 6 ay kısa dönem olarak uygulanan zorunlu askerlik her yükümlü için aynı sürede tamamlanacak. Askeri kulislerde, üzerinde en fazla durulan askerlik süresi seçeneği olarak 9 ay konuşuluyor. Bu kapsamda eğitim seviyesine bakılmaksızın her yükümlü askerliğini 9 ayda tamamlayacak.

BEDELLİ SEÇENEĞİ DE OLACAK

Kulislerdeki iddialara göre bedelli askerlik uygulamasının kalıcı hale getirilmesine yönelik alternatif üzerinde de çalışılıyor. “Üç aylık zorunlu temel askerlik eğitiminin ardından yükümlülerin belli bir bedel karşılığında geri kalan süre için askerliği yapmış sayılmaları” seçenekler arasında bulunuyor.