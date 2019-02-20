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Akar: Yeri ve zamanı geldiğinde YPG tehdidine son verilecek

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Yüksekova'daki askeri birliklerde denetleme ve incelemelerde bulundu, esnafı ziyaret etti. Akar, Münbiç ve Fırat'ın doğusundaki terör hedefleri ile ilgili, "Yeri ve zamanı geldiğinde ülkemize, sınırlarımıza, halkımıza karşı bu YPG tehdidine son verilecek." dedi

20 Şubat 2019, Çarşamba 23:27 Son Güncelleme:
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Akar: Yeri ve zamanı geldiğinde YPG tehdidine son verilecek

Akar, yaptığı açıklamada, Münbiç ve Fırat'ın doğusundaki terör hedefleri ile ilgili, "Yeri ve zamanı geldiğinde ülkemize, sınırlarımıza, halkımıza karşı bu YPG tehdidine son verilecek." ifadelerini kullandı.

Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Sakarya Kışlası'ndaki mühimmat kazası ile ilgili olarak Bakan Akar, "Bu konudaki çalışmalarda daha hassas, dikkatli olunması için gerekenleri yapacağız. Konu şu anda incelenmektedir." şeklinde konuştu.

AA

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