Türkiye Akaryakıt bayilerinde kamera zorunlu olacak

Akaryakıt bayilerinde kamera zorunlu olacak

Türkiye

Akaryakıt bayilerinde kamera zorunlu olacak

2022 yılından itibaren köyler dışındaki akaryakıt istasyonlarında akaryakıt kaçakçılığıyla mücadele için kameralı kayıt zorunlu olacak.

12 Kasım 2021, Cuma 09:32 Son Güncelleme:
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) kararıyla, 1 Ocak itibarıyla akaryakıt istasyonlarında kamera sistemi kurulması ve kayıtların saklanması zorunlu olacak.

Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre, Dağıtıcı, otomasyon kabinini doğrudan gözetleyen bir kamera konumlandırarak kayıtları minimum 30 gün saklayacak. Köydeki benzin istasyonlarında kamera zorunlu olmayacak. Köydeki akaryakıt pompalarında bayi denetim sistemi kurulması mecburi olacak.

Akaryakıt dağıtıcıları, bayilerin otomasyon sistemindeki aykırılıkları tespit etmeye yönelik otomatik uyarı sistemi kuracak. Yetkilendirilmiş otomasyon şirketleri, hizmet verilen istasyonlarda yılda en az iki kere yerinde denetim yapacak.


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