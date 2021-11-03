Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, enerji fiyatları ile alakalı olarak Sabah'a yaptığı açıklamada devletin akaryakıt fiyatları üzerindeki fedakarlığına dikkat çekti. 2005 yılında benzin fiyatları içerisinde vergilerin nihai payının yüzde 68.82 olduğunu anlatan Yılmaz, bugün Özel Tüketim Vergisi'nin (ÖTV) sıfırlanması ile birlikte benzinde vergilerin nihai fiyatlar içindeki payının yüzde 15.24'e kadar düştüğünü belirtti.

Yılmaz, "Devletimizin akaryakıt fiyatları ile alakalı çok ciddi bir sübvansiyonu var. ÖTV sıfırlandı. ÖTV'yi bütün dünyada çevreye katkı bağlamında akaryakıt fiyatları üzerinden bütün devletler aynı oranlarda alıyor. Bu genelde yüzde 50 ila 70 oranında güncel akaryakıt fiyatlarına oranla değişebiliyor. Burada devletimizin yaptığı üstün bir fedakarlık var. Bir de piyasada algı var, 'devlet akaryakıta yine zam yaptı' gibi. Akaryakıtta fiyatları devlet belirlemez. EPDK fiyatları belirlemez. Fiyatlar serbest piyasa koşullarında oluşur. Piyasayı bozucu şu anda herhangi bir faaliyet söz konusu değil" diye konuştu.

10 MİLYAR DOLARLIK FEDAKARLIK

Hali hazırda devletin ve kurum olarak EPDK'nın piyasaya çok ciddi bir katkısı bulunduğuna vurgu yapan Yılmaz, "Devletimizin özellikle ÖTV'den fedakarlığı çok önemli. Biz 5-6 yıl öncesini düşündüğümüzde ÖTV'den elde edilen gelirler 10 milyar dolarları buluyordu. Devlet bu gelirden vazgeçti" diye konuştu.

"DEVLETİN KURUMLARI DOĞAL GAZ FİYATLARINDA DA OLUMLU KATKILARDA BULUNUYOR"

Yılmaz, "Bunun dışındaki diğer enerji fiyatlarındaki sübvansiyonla Enerji Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve BOTAŞ da elektrik ve doğalgaz fiyatlarında vatandaşlarımıza olumlu katkılarda bulunuyor" dedi.

"ELEKTRİKTE MEVCUT FİYAT POLİTİKASI DEVAM EDER"

Elektrik fiyatları ile ilgili olarak ise piyasayı yakından takip ettiklerini belirten Yılmaz, "Geçen sene Avrupa'daki fiyatlar ile Türkiye'deki fiyatlar başa baş gidiyordu. Bugün Avrupa'daki fiyatlar Türkiye'deki fiyatların 2.5 katı. Dolayısıyla burada da ciddi bir destek söz konusu" dedi.

"ELEKTRİK İÇİN OCAK AYINA KADAR ZAM OLMAYACAK"

Elektrikte 3 aylık dönem için tarifeleri Ekim başında belirlediklerini söyleyen Yılmaz, "Bu tarifeler Ocak ayına kadar geçerli ve değişmeyecek. Sürekli zam gelecek algısı pompalamak ne sektörümüze ne de milletimize iyilik yapmaktır" diye konuştu.

"OCAK AYINDA 3 AYLIK DÖNEM İÇİN TARİFELERİ OTURUP DEĞERLENDİRECEĞİZ"

Yılmaz, "Ocak ayına kadar zam olmayacak dediğimizde 'bakın Ocak'ta büyük zam var' deniyor. Her tarife döneminde değişiklik yapmadığımızda 'sanki lütfettiler' ya da 'Şimdi yapmadılar ama bir sonraki dönem kesin büyük zam yapacaklar' deniyor. Bu yorumlar kime ne yarar sağlıyor? EPDK olarak Ocak ayında 3 aylık dönem için tarifeleri oturup değerlendireceğiz. O gün ne karar alınır şimdiden söylemek zor. Vatandaşlarımızın maksimum faydalanması ve devletimizin fedakarlığı göz önünde bulundurularak bütçenin ön gördüğü nispette tahmin ediyorum bu fiyat politikası devam eder" açıklamasında bulundu.



