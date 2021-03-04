Akaryakıt fiyatlarına gizli zamma geçit yok!

Buna göre, akaryakıt sektöründe 14 Mayıs 2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla eşel mobil sisteme geçildi. Sistem doğrultusunda, 17 Mayıs 2018 tarihine ait rafineri çıkış fiyatları esas alınırken rafineri çıkış fiyatlarındaki değişime göre Özel Tüketim Vergisi'nde (ÖTV) düşüş ya da artış söz konusu oluyor.

DÖVİZDEKİ DÜŞÜŞE RAĞMEN

Rafineri fiyatlarındaki artışlar benzinde 15 Aralık 2020, motorinde ise 27 Kasım 2020 tarihinden itibaren ÖTV’den karşılanıyor. Dolayısıyla, pompa satış fiyatlarında ilgili tarihlerden bu yana herhangi bir artış olmaması gerekiyor. Buna rağmen EPDK, eşel mobil sisteminin devrede olduğu bu dönemde bazı akaryakıt dağıtım şirketlerinin benzin ve motorinin pompa satış fiyatlarında, üstelik de dövizdeki düşüşe rağmen, makul olmayan artışlar olduğunu tespit etti.

KÂR OYUNLARINA GEÇİT YOK

Konuyla ilgili açıklama yapan EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, akaryakıt fiyatlarının serbest piyasada belirlendiğini belirterek, “Petrol fiyatları, dövizdeki hareketlilik, vergiler gibi etmenler söz konusu. Ancak fiyatların serbest piyasada belirlenmesi, bir denetim mekanizması olmadığı anlamına gelmiyor. Eşel mobil sistemi fırsat bilinerek tüketicilerin mağdur edilmesine, sektörün zehirlenmesine göz yummayız. EPDK olarak kâr oyunlarına izin vermeyiz” dedi.

BELGE TALEP EDİLDİ

Bütün büyük hacimli akaryakıt dağıtım şirketlerinden gerekli bilgi ve belgelerin talep edildiğini belirten Yılmaz, “İlk tespitler doğrultusunda bazı dağıtım şirketleri hakkında hemen inceleme başlattık. Hem tüketicilerimizi hem de sektörümüzü korumak için kanunla belirlenmiş yetkilerimizi kullanmakta bir an olsun tereddüt etmeyiz. Kâr oyunlarına kalkışan, gizli zam yapan başka şirketler varsa en kısa zamanda onları da tespit edip gereken adımları atacağız” diye konuştu.



