Akaryakıt fiyatlarında indirim
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, '25/12/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG’de 72, Motorinde 5 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir' denildi.
24 Aralık 2021, Cuma 18:03 Son Güncelleme:
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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, '25/12/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG’de 72, Motorinde 5 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir' denildi.
https://twitter.com/trepgis/status/1474389749469167618