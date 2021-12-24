Akaryakıt fiyatlarında indirim

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, '25/12/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG’de 72, Motorinde 5 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir' denildi.







