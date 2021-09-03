Türkiye Akaryakıt istasyonunda park halindeki aracında ölü bulundu

Akaryakıt istasyonunda park halindeki aracında ölü bulundu

Türkiye

Akaryakıt istasyonunda park halindeki aracında ölü bulundu

Bursa'da Vedat Lale, akaryakıt istasyonunda park ettiği otomobilinde bir gün sonra ölü bulundu.

03 Eylül 2021, Cuma 10:22 Son Güncelleme:
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Olay, Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi 11 Eylül Bulvarı’nda meydana geldi. Önceki gün öğle saatlerinde akaryakıt istasyonuna gelen otomobilin sürücüsü, aracı park etti. Dün saat 19.00 sıralarında çalışanlar, aradan bir gün geçmesine karşın otomobil hareket etmeyince merak edip, kontrol etti. Çalışanlar camdan baktıklarında bir kişinin sürücü koltuğunda hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilin kapısı itfaiye ekiplerince açıldı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, direksiyondaki kişinin öldüğü belirlendi. Yapılan araştırmada ölen kişinin Vedat Lale olduğu saptandı.

Vedat Lale'nin cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

DHA

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