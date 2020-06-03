Akaryakıtta bu geceden itibaren 17 ila 25 kuruş indirim yapılacak

EPDK Başkanı Yılmaz, “Bu indirim petrol fiyatları ve döviz hareketlerinden bağımsız bir indirim olacak. Doğrudan dağıtıcı ve bayinin kar marjlarından yapılmış bir indirim. EPDK olarak fiyat hareketlerini takip etmeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Akaryakıt firmalarını fiyat konusunda eleştiren akaryakıt firmalarını fiyat konusunda eleştiren Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) "Akaryakıt fiyatları yüksek, şirketler indirim yapmazsa biz fiyatları makul seviyeye çekeriz" demişti.

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