Ekonomi Akaryakıtta bu geceden itibaren 17 ila 25 kuruş indirim yapılacak

Akaryakıtta bu geceden itibaren 17 ila 25 kuruş indirim yapılacak

Ekonomi

Akaryakıtta bu geceden itibaren 17 ila 25 kuruş indirim yapılacak

EPDK Başkanı Yılmaz, akaryakıt fiyatlarında bu geceden itibaren dağıtıcı ve bayilerin kar marjlarından 17 ila 25 kuruş indirim yapacağını açıkladı. EPDK tarafından daha önce yapılan açıklamada "Şirketler akaryakıt fiyatlarında indirim yapmazsa biz makul seviyeye çekeriz" denmişti.

03 Haziran 2020, Çarşamba 15:42 Son Güncelleme:
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EPDK Başkanı Yılmaz, “Bu indirim petrol fiyatları ve döviz hareketlerinden bağımsız bir indirim olacak. Doğrudan dağıtıcı ve bayinin kar marjlarından yapılmış bir indirim. EPDK olarak fiyat hareketlerini takip etmeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Akaryakıt firmalarını fiyat konusunda eleştiren akaryakıt firmalarını fiyat konusunda eleştiren Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) "Akaryakıt fiyatları yüksek, şirketler indirim yapmazsa biz fiyatları makul seviyeye çekeriz" demişti.

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