Akaryakıtta ÖTV, döviz kuruna bağlı olarak artırılabilecek

Cumhurbaşkanlığı'nın konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, söz konusu malların fiyatlarında uluslararası petrol fiyatları veya döviz kurlarına bağlı olarak artış olması durumunda ise bu malların ÖTV tutarlarında herhangi bir değişiklik yapılmayacak, ancak artış suretiyle belirlenen her bir yeni fiyat, baz fiyat kabul edilmek suretiyle uygulanacak.

Karar kapsamında belirlenecek ÖTV tutarları, her bir mal itibarıyla 2 Nisan 2020 tarihinde uygulanan ÖTV tutarlarını geçmeyecek şekilde uygulanacak.

Karar kapsamında belirlenecek ÖTV tutarları, her bir mal itibarıyla 2 Nisan 2020 tarihinde uygulanan ÖTV tutarlarına ulaştığında, bu tutarlara ulaşan her bir mal bakımından, 14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yürürlükten kalkmış sayılacak.



