Türkiye Akaryakıtta vergi kaçakçılarına ''silici'' operasyonu

Akaryakıtta vergi kaçakçılarına ''silici'' operasyonu

Türkiye

Akaryakıtta vergi kaçakçılarına ''silici'' operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli eş zamanlı 50 ilde akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığı ve nitelikli dolandırıcılık yapan bir suç örgütüne yönelik ''Silici" kod adlı operasyon gerçekleştirildi.

16 Ocak 2021, Cumartesi 13:04 Son Güncelleme:
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Operasyonda 220 şüpheli gözaltına alınırken, akaryakıt istasyonlarından 608 milyon litre akaryakıt satış verisinin otomasyon sistemlerine müdahale edilerek silindiği tespit edildi. Silinen akaryakıtın güncel maddi değerinin yaklaşık 3,6 milyar TL olduğu ve MASAK raporuna göre devletin yıllık 3 milyar TL, 5 yıl içerisinde 15 milyar TL zarara uğratıldığı belirlendi. İçişleri Bakanlığı, operasyonun Cumhuriyet tarihinin akaryakıta bağlı en büyük vergi kaçakçılığı operasyonu olduğunu açıkladı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce; 15 ve 16 Ocak tarihinde eş zamanlı olarak İstanbul merkezli 50 ilde akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığı ve nitelikli dolandırıcılık yapan bir suç örgütüne yönelik ''Silici " kod adlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında yapılan çalışmalarda; Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Gelir İdaresi(GİB) ve Vergi Denetim Kurulu (VDK) ile işbirliği yapıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında bilişim sistemleri yoluyla kamu kurumlarını zarara uğrattığı tespit edilen 220 şüpheli gözaltına alındı.

Arama işlemleri devam ediyor

170 akaryakıt istasyonu, 23 akaryakıt dağıtıcı firması,1 istasyon teknik destek firması, 2 otomasyon yazılım ve bağlı 1 şubesi olmak üzere toplam 242 noktada vergi müfettişleri ile gelir uzmanlarının katılımı ile yapılan aramalarda mali belgelere ve bilgisayar, cep telefonu gibi dijital materyallere el konuldu. Operasyon kapsamında arama ve gözaltına alma işlemleri devam ediyor.

Akaryakıt istasyonlarından 608 milyon litre akaryakıt satış verisinin otomasyon sistemlerine müdahale edilerek silindiği tespit edildi.

Silinen akaryakıtın güncel maddi değerinin yaklaşık 3,6 milyar TL olduğu ve MASAK raporuna göre devletin yıllık 3 milyar TL, 5 yıl içerisinde 15 milyar TL zarara uğratıldığı belirlendi. İçişleri Bakanlığı, operasyonun Cumhuriyet tarihinin akaryakıta bağlı en büyük vergi kaçakçılığı operasyonu olduğunu açıkladı.

DHA


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