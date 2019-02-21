Akasya Asıltürkmen telefonda dolandırıldı

Akasya Asıltürkmen dolandırıcıların yeni kurbanı oldu

21 Şubat 2019, Perşembe 08:51
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Akasya Asıltürkmen telefonda dolandırıldı

Oyuncu, vize başvuru aracı şirketi iData’dan aradıklarını söyleyen kişilere vize başvurusu için 440 TL ödeme yaptı. Akasya Asıltürkmen dolandırıldığını iData’ya gidince anladı.

Oyuncu olayı Instagram hesabının story bölümünde şöyle anlattı:

“Sistem değişti sandım. iData’ya geldim. Başvuru ücretsiz. Şu an gerçek rakam olan 330 TL ve vize ücretimi ödemek üzere çıktım. Organize İşler’i izlediğim gün resmen hayatımda ilk kez dolandırıldım.

'VDS TURİZM ADI ALTINDA DOLANDIRIYORLAR'

Benim gibi iki kişi daha vardı. Numarayı aradım, pişkin pişkin konuştu. Turizm acentesi çıkıyor. VDS Turizm adı altında dolandırıyorlar.”

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