Magazin Akasya Asıltürkmen yüzünü uzaylılara benzetti

Akasya Asıltürkmen yüzünü uzaylılara benzetti

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Akasya Asıltürkmen yüzünü uzaylılara benzetti

Oyuncu Akasya Asıltürkmen de göz kapağını kaldırtarak estetik yaptıran ünlüler kervanına katılmıştı. Asıltürkmen, bandajlarını çıkardıktan sonraki halini, "Uzaylı filtresinden cute baby’e geçerim inşallah" diyerek ti’ye aldı.

02 Aralık 2020, Çarşamba 15:24 Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz haftalarda göz kapağını kaldırtan Akasya Asıltürkmen, operasyon sonrası bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Operasyon sonrası yaşadığı süreci Instagram’dan takipçileriyle de paylaşan oyuncu, ağrılarından bahsetmişti.

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'Bilsem kalkışmazdım'

Yüzünde bandajlarla bir karesini yayınlayan Asıltürkmen, “Yarın bandaj ve dikişlerim alınıyor. Görünenler şişlik değil, tamponlar. Bu arada madem sürekli tecrübe paylaşıyoruz, çok açık söylemeliyim ki bir haftadır çektiğim acıyı çekeceğimi bilsem, hatta dörtte birini kalkışmazdım. Bir yandan da doktorumun neşeli asistanının dediği gibi; 10 gün sonra kesin hiçbir şey hatırlamayacağım” demişti.

'Biz kadınların çılgınlığı'

Genelde bu tür operasyonların meraktan yapıldığını ifade eden oyuncu, sözlerine şöyle devam etmişti:

“İşin olumlu tarafı, uzun süredir alnımın ve dolayısıyla göz kapaklarımın düşüklüğünü ortadan kaldırmak istiyordum ve sanırım bunu atlattım. Bu arada kimsenin korktuğu yok, herkes sadece merak ediyor ve yaptırmak istiyor ki bu da biz kadınların çılgınlığının ispatı. Buraya şişim inmiş, ufacık bir müdahaleydi, sihirli küçük bir dokunuştu pozlarımı atmadan şu halimi koyayım da ibretlik, belki bir daha düşünürsünüz. Not: Bence kendini beğenmeyen, kendiyle barışık olmayan insanlar değil, özgüveni yüksek ve kendiyle barışık insanlar böyle işlere kalkılıyor genelde. Bir de mevzunun yaşla da ilgisi yok, ben bunu 20 senedir istiyordum. Söyleyeceklerim bu kadar.”


'Uzaylı filtresi gibi'

Yüzündeki bandajları çıkaran ünlü oyuncu, şimdi de yeni haliyle bir video yayınladı. Kendini uzaylılara benzeten Asıltürkmen, "Uzaylı filtresinden cute baby’e geçerim inşallah." diyerek yeni halini ti’ye aldı.


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