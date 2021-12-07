Türkiye Akbank çöktü mü, neden açılmıyor? Ne zaman düzelecek? Akbank mobil’de erişim problemi

Akbank çöktü mü, neden açılmıyor? Ne zaman düzelecek? Akbank mobil’de erişim problemi

Türkiye

Akbank çöktü mü, neden açılmıyor? Ne zaman düzelecek? Akbank mobil’de erişim problemi

Akbank’ın mobil uygulamasını kullanmak isteyen pek çok müşteri, bugün erişim problemiyle karşı karşıya kaldı. Peki Akbank çöktü mü, ne zaman açılacak? İşte erişim probleminde son durum...

07 Aralık 2021, Salı 17:12 Son Güncelleme:
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Akbank mobile giriş yapmak isteyen kullanıcılar, “Şu an için hizmet veremiyoruz” mesajı ile karşılaştı. Kısa süre pek çok kişinin yaşadığı erişim problemiyle ilgili olarak “Akbank çöktü mü, neden açılmıyor? Ne zaman düzelecek?” soruları da merak edildi....

AKBANK ÇÖKTÜ MÜ?

Türkiye çapında milyonlarca kullanıcısı olan Akbank’ta erişim problemi yaşandı. Alınan bilgilere göre, 7 Aralık saat 15.14'ten bu yana kullanıcılar hesaplarına erişim sağlayamadı. Konuyla ilgili olarak bankadan resmi bir açıklama geldi.

BANKADAN AÇIKLAMA

Akbank tarafından yapılan açıklamada “Sistemlerimizde yaşanan kısa süreli aksaklık giderilmiş olup, hizmetlerimiz tüm kanallarımızdan devam etmektedir.” denildi.

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