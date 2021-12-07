Akbank mobile giriş yapmak isteyen kullanıcılar, “Şu an için hizmet veremiyoruz” mesajı ile karşılaştı. Kısa süre pek çok kişinin yaşadığı erişim problemiyle ilgili olarak “Akbank çöktü mü, neden açılmıyor? Ne zaman düzelecek?” soruları da merak edildi....

AKBANK ÇÖKTÜ MÜ?

Türkiye çapında milyonlarca kullanıcısı olan Akbank’ta erişim problemi yaşandı. Alınan bilgilere göre, 7 Aralık saat 15.14'ten bu yana kullanıcılar hesaplarına erişim sağlayamadı. Konuyla ilgili olarak bankadan resmi bir açıklama geldi.

BANKADAN AÇIKLAMA

Akbank tarafından yapılan açıklamada “Sistemlerimizde yaşanan kısa süreli aksaklık giderilmiş olup, hizmetlerimiz tüm kanallarımızdan devam etmektedir.” denildi.