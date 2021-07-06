Alınan bilgilere göre, Akbank mobilin yanı sıra Akbank kredi kartları da çalışmıyor. Her türlü bankacılık işleminin sekteye uğramasının ardından gözler Akbank tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi ve Akbank mobilin ne zaman açılacağı merakla bekleniyor.

AKBANK MOBİL NEDEN AÇILMIYOR?

Akbank müşterisi olan milyonlarca kişi bu sabah saatlerinden itibaren bankanın sistemine erişim sağlayamıyor.

Bankanın mobil şubesi internet şubesi ve kredi kartı pos cihazlarının çalışmadığı belirtilirken, bununla birlikte, bankanın kendi şubeleri arasındaki sistemin de çalışmadığı belirtiliyor.

Müşteriler Akbank mobil neden açılmıyor araştırmalarını yoğunlaştırdı ancak konuyla ilgili olarak Akbank’tan henüz resmi bir açıklama gelmedi.

AKBANK MÜŞTERİ HİZMETLERİ

Bireysel Müşteri İletişim Merkezi

0850 222 25 25 - 444 25 25 numaraları arandığında Sesle Yönlendirme Teknolojisi ile tuşlamaya gerek kalmadan yapılmak istenilen işlem birkaç kelime ile söylenilerek Kredi Kartı Borç Bilgileri, Hesap Bakiyesini Öğrenme, Virman ve daha birçok farklı işlem gerçekleştirilebiliyor.

Aynı zamanda ihtiyaç duyulduğunda Müşteri İletişim Danışmanlarına kolay ve hızlı şekilde bağlanarak hizmet alınabiliyor.

Kurumsal Müşteri İletişim Merkezi

0850 222 25 25 ve 444 25 25 numaraları aranarak Müşteri İletişim Merkezi'nden kullanıcı kodu, müşteri numarası ve Akbank İnternet / Mobil şifresi ile hizmet alınabiliyor. Kurumsal Müşteri İletişim Merkezi ile şubeye gitmeden bankacılık işlemleri kolaylıkla gerçekleştirilebiliyor.

Kurumsal hesaplar ile ilgili firma çalışanlarına istenilen hesap ve işlemler için istenilen yetkiler tanımlatılabiliyor.

Bunun için tek yapılması gereken, şubeden istenilen sayıda kullanıcıya, istenilen işlemlere yetki verilmesini talep etmek.