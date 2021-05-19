Akbank resmen duyurdu! Hesabı olan herkesi ilgilendiriyor...

Türkiye’de milyonlarca vatandaş banka hesabı açıyor. Ancak zaman zaman bu hesaplar unutulabiliyor. Unutulan hesaplardaki mevduat, emanet ve alacakları ise Tasarruf Mevduatı ve Sigorta Fonu’na devrediliyor. Bu nedenle Akbank müşterilerine önemli bir duyuruda bulundu.

15 HAZİRAN'A KADAR BAŞVURUN

Bankadan yapılan duyuruda, zamanaşımı listesinde hesabı bulunan vatandaşların 15 Haziran 2021 tarihine kadar en yakın şubeye başvuruları gerektiği bildirildi. Akbank müşterileri için yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Bankamız müşterilerinin 10 senedir işlem görmeyen mevduat, emanet ve alacakları Bankacılık Kanunu’nun 62. maddesi gereği zaman aşımına uğradığından, Tasarruf Mevduatı ve Sigorta Fonu’na devredilmesi söz konusudur. Bu durumu engellemek amacıyla zaman aşımına uğrayan mudilerimizin listesi web sitemizde ilan edilmektedir. Aşağıdaki sorgu ekranından adınız ve soyadınıza göre hesap durumunuzu sorgulayabilirsiniz. Zaman aşımına uğrayacak hesabı olan müşterilerimizin, 15 Haziran 2021 tarihine kadar en yakın şubemize başvurmalarını önemle hatırlatırız."