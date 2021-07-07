Akbank’ta yaşanan yavaşlama ve kesintinin üzerinden 24 saatten fazla süre geçti. Müşterilerin tedirgin bekleyişleri devam ederken, Akbank mobil, internet ve pos cihazlarının çalışmaması siber saldırı iddialarının gündeme gelmesine neden oldu. Milyonlarca kullanıcı bundan sonraki süreçte ne olacağı konusunda araştırma yaparken, Akbank konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu…

AKBANK MOBİL NEDEN AÇILMIYOR?

Akbank mobil ve Akbank’ın hemen her uygulamasında yaşanan yavaşlama ve kesinti hakkında gelen açıklamada kesintinin sebebinin bankanın ana bilgisayarındaki teknik sorundan kaynaklandığı ve kesintinin hala devam ettiği belirtildi.

AKBANK’TAN SİBER SALDIRI AÇIKLAMASI: HİÇBİR GÜVENLİK PROBLEMİ BULUNMUYOR

Akbank’ta yaşanan yavaşlama ve kesintinin ardından bu durumun sebebi sorgulanırken, sosyal medya üzerinden Akbank’a siber saldırı düzenlendiği iddia edilmiş, müşterilerin tedirginliği bir kat daha artmıştı.

Ancak Akbank tarafından yapılan açıklamada siber saldırı iddialarının gerçeği yansıtmadığı ve sorunun kaynağının bankanın ana bilgisayarındaki teknik sorun olduğu belirtildi.

İşte Akbank’tan gelen o açıklama…

"6 Temmuz'da başlayan ve bankamız ana bilgisayarındaki teknik sorundan kaynaklanan kesintiler sürmektedir. Müşterilerimize hizmet verdiğimiz tüm kanallarımız bu sorundan etkilenmektedir. İlgili birimlerimiz ve teknoloji iş ortaklarımız çözüm için çalışmalarına devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Diğer yandan sosyal medyada dolaşan siber saldırı iddialarına yönelik cevap niteliğinde olan şu ifadeler kullanıldı:

"Bankamız ve müşterilerimizin bilgi ve kayıtlarına ilişkin herhangi bir güvenlik problemi bulunmamaktadır, sorunun giderilmesini takiben işlemlerimiz devam edecektir. Müşterilerimiz, bu süreçte yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için aldığımız önlemlere Akbank.com'dan ulaşılabilirler. Bu süre zarfında hizmetlerimizde yaşanan aksaklıklar için özür diliyoruz."

AKBANK’TA KREDİ KARTI VE KREDİLERDE SON ÖDEME TARİHİ GELENLER NE YAPACAK?

Diğer yandan bankanın internet sitesinden yapılan açıklamada 6 Temmuz 2021 tarihinde başlayan ve devam eden bankanın ana bilgisayarındaki teknik sorundan kaynaklanan kesintiler ile ilgili olarak;

Ekstre ödemesi 6 Temmuz 2021 tarihinde olan kredi kartları müşterilerinin son ödeme tarihi banka tarafından bir gün ötelendiği belirtildi.

"FAİZ İŞLETİLMEYECEK"

Bununla birlikte, kredi vadesi ya da taksit tarihi 6 Temmuz 2021 olan ticari krediler ve tüketici kredileri için o gün faiz işletilmeyeceği ve işleyen faizin geri ödeneceği kaydedildi.

Akbank ayrıca, müşterilerine ekstre, kredi ve taksit ödemeleriyle ilgili herhangi bir gecikme faizi yansıtılmayacağını, müşterilerin ekstre ötelemeleri, kredi vadesi ve taksit ödemeleriyle ilgili ek bir işlem yapmasına gerek bulunmadığını kaydetti ve gelişmelere paralel olarak ek önlemler alınacağının altını çizdi.